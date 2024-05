Doua masini au ars dupa ce atelierul auto in care se aflau a luat foc! Trei echipaje de pompieri s-au luptat cu flacarile

In noaptea de vineri spre sambata (17 spre 18 mai 2024), pompierii valceni au fost solicitati, prin SNUAU 112, in jurul orei 03.20, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un atelier auto, in comuna Budesti. S-au deplasat de urgenta la locul evenimentului forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma (ASAS).Echipajele de pompieri care au ajuns la locul interventiei au constatat ca ... citește toată știrea