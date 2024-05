DOUA VESTI importante pentru locuitorii din Tomsani! Au inceput lucrarile topografice pentru introducerea gazelor si in scurt timp se va deschide un cabinet stomatologic

In aceste zile de mijloc al lunii mai, chiar daca a fost o perioada mai ploioasa, in comuna Tomsani au inceput masuratorile topografice in vederea initierii proiectului privind realizarea alimentarii cu gaze naturale in localitate. Cum v-am mai prezentat in ziarul nostru, comunei Tomsani i-a fost aprobat proiectul de alimentare cu gaze naturale, acesta fiind prins in Lista cu obiectivele de investitii finantate prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Si, evident, aceste ... citește toată știrea