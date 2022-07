Doua zile de distractie la Festivalul Pestelui de la Budesti

Doua zile de sarbatoare in comuna Budesti, la sfarsitul acestei luni. In zilele de 30 si 31 iulie 2022, Primaria Budesti si Consiliul Local Budesti organizeaza Festivalul Pestelui, ce se va desfasura in satul Racovita, punctul Brutarie.Primarul Ion Vladulescu a pregatit multe surprize pentru cetatenii comunei si nu numai. Sambata, 30 iulie, programul artistic este deschis de DJ Joe, pe scena urcand in a doua parte a zilei trupa Bunghy Band, dar si Mira. A doua zi, duminica 31 iulie, pe scena ... citeste toata stirea