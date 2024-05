DOUA ZILE fara apa calda in Ramnicu Valcea

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa calda de consum si apa fierbinte, incepand cu data de 15 mai 2024 (ora 00.00), pana in data de 16 mai 2024, ora 22.00. Aceasta masura este necesara pentru realizarea conditiilor tehnice de executie a urmatorului obiectiv de investitii: "Executare lucrari de conexiune a traseului reabilitat tronson 5 pe zona Pasaj Tudor Vladimirescu (camin C41-Nod118)" si in zona interior curte Inspectorat Scolar (camin ... citește toată știrea