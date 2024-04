Dragasani: AMENZI de 10.000 de lei in doar cateva ore de controale

Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Valcea ne-au informat ca, in data de 17 aprilie 2024, politistii din Dragasani au actionat in municipiu si in localitatile arondate pentru activitati specifice de mentinere a ordinii si linistii publice, precum si pentru cresterea gradului de siguranta rutiera."Au fost legitimate 35 de persoane, iar ca urmare a ... citește toată știrea