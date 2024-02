In dimineata de 7 februarie 2024, pompierii valceni au prezentat bilantul ultimelor 24 de ore de lupta cu flacarile. Au fost nu mai putin de 24 de incedii care s-au manifestat pe raza a 17 unitati administrative teritoariale din judet. Unele localitati (Dragasani, Otesani, Berbesti, Racovita, Pesceana, Prundeni, Stefanesti) au avut chiar doua incendii active in ultimele 24 de ore. In total, au fost afectate 353 de hectare de vegetatie uscata, din care aproximativ 210 hectare au fost afectate ... citeste toata stirea