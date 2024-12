DRAGOSTE cu nabadai la Bujoreni. Un tanar si-a agresat concubina, iar femeia a ajuns la spital

La data de 1 decembrie 2024, politistii din cadrul Sectiei nr. 1 Politie Rurala Ramnicu Valcea au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, pentru 24 de ore, in urma unui incident de violenta in familie, care a avut loc in comuna Bujoreni, satul Malu Vartop.Evenimentul a fost semnalat printr-un apel 112, in jurul orei 11.00, de catre un barbat care a anuntat ca sora sa a fost agresata de concubinul sau. Politistii s-au deplasat rapid la fata locului si au confirmat cele sesizate. In urma ... citește toată știrea