DRAGOSTEA LA EsARA. Uneori se face si cu pumnii

Politistii valceni ne-au informat ca barbatul din Maldaresti care si-a agresat concubina in noaptea de 6 spre 7 iunie 2024 a fost retinut, in data de 4 iulie 2024, pentru 24 de ore.In fapt, la data de 7 iunie 2024, in jurul orei 07.00, politistii din cadrul Sectiei nr. 7 Rurala Maldaresti au fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata fizic de catre concubinul acesteia, in cursul noptii precedente. In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la