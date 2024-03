DRAMATIC! Familia unui tanar din Valcea, ranit grav intr-un accident in Ungaria, are nevoie de sprijin. Copiii il asteapta acasa, dar el este in coma

Am primit si noi, pe adresa redactiei, apelul lansat de mai multe persoane din judet (si nu numai) care solicita sprijin pentru familia unui tanar din Orlesti, ranit grav intr-un accident in Ungaria."Un coleg a fost implicat intr-un accident rutier in Ungaria. El este din Orlesti, judetul Valcea. Cine poate ajuta cu o donatie pentru familia lui care trece prin momente foarte grele. In legatura cu accidentul produs pe M5, soferul a iesit din operatie, dar, din pacate pentru noi, piciorul nu ... citește toată știrea