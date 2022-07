Dramele muntenilor terorizati de ursi: "Crestem animale pentru fiarele salbatice" FOTO VIDEO

In ultimii cinci ani, atacurile animalelor salbatice, in special ale ursilor, in zona de nord a judetului Valcea s-au inmultit ingrijorator, se plang localnicii din comunele Tarii Lovistei. In zona montana din extremitatea de vest a Fagarasului, ocupatia de baza dintotdeauna a satenilor o reprezinta cresterea animalelor, laptele si branza de Lovistea fiind un brand extrem de apreciat. Localnicii se plang insa ca in ultimii ani sunt terorizati de ursi, in mod principal, care le ataca animalele ... citeste toata stirea