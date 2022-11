Drogat la volan pe bulevardul Dem Radulescu. Vezi ce substante a consumat!

A consumat benzodiazepina (BZP) si ecstasy (MDMA) si s-a urcat la volan fara nicio jena. Vorbim de un tanar de 21 ani din municipiul Ramnicu Valcea, care a fost depistat aseara, in jurul orei 19.30, conducand un autoturism pe bulevardul Dem Radulescu. In momentul in care l-au oprit in trafic pentru un control, politistii rutieri din cadrul Biroului Rutier Ramnicu Valcea si-au dat seama ca e ceva in neregula cu el. Ca urmare, l-au testat cu aparatul ... citeste toata stirea