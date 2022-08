Un sofer din Valcea a picat testul antidrog la care a fost supus de catre politistii rutieri. S-a intamplat ieri, 16 august, in jurul orei 19.55, pe DN 64. Tanarul in varsta de 23 de ani circula pe ruta Dragasani - Ramnicu Valcea in momentul in care a fost oprit in trafic de politisti, pentru un control de rutina."In urma testarii cu aparatul Drugtest, a rezultat o valoare pozitiva a substantelor psihoactive, ... citeste toata stirea