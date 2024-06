DRUMARII LUCREAZA in zi de mare sarbatoare! De Inaltare, se repara mai multe drumuri nationale din judet

Joi, 13 iunie 2024, in zi de mare sarbatoare pentru crestinii ortodocsi - Inaltarea Domnului, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate mai multe lucrari pe diferite drumuri din judet. Mai exact, se vor desfasura lucrari in cinci comune din judetul nostru, fiind necesara instituirea unor restrictii temporare de trafic rutier. Astfel, in functie de conditiile meteo, vor fi valabile urmatoarele restrictii de circulatie:* Pe DN 7 (km 236+000 - km 238+000), in comuna Caineni, ... citește toată știrea