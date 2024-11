DRUMARII LUCREAZA si in zi de sarbatoare. Circulatia pe doua drumuri nationale din judet se va desfasura cu dificultate

Miercuri, 20 noiembrie 2024, in ziua in care crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au programate lucrari in doua localitati din judet. Pentru desfasurarea acestor lucrari va fi nevoie de instituirea temporara a unor restrictii de circulatie rutiera, dupa cum urmeaza (in functie de conditiile meteo):* Pe sectorul de drum DN 65C km 103+000 - km 106+000, pe raza comunei ... citește toată știrea