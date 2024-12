Drumarii sunt nevoiti sa lucreze si de Mos Nicolae! Restrictii de circulatie pe un drum national din judetul Valcea

In data de 6 decembrie 2024, chiar in ziua in care crestinii ortodocsi il praznuiesc pe Sfantul Ierarh Nicolae, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea trebuie sa se afle la datorie. In concret, ei vor lucra pe Drumul National 67B (la km 83+000 - km 85+000), pe raza ... citește toată știrea