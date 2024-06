DRUMUL OASELOR vede "culoarea" asfaltului. Cand ar trebui sa fie gata lucrarile?

Zilele acestea, angajatii Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri (RAJDP) Valcea, regie aflata in subordinea Consiliului Judetean Valcea, au inceput lucrarile pe DJ 676 E, intre comuna Copaceni si orasul Berbesti, drum cunoscut de locuitorii din partea de Vest a judetului nostru si sub denumirea de "Drumul Oaselor". In prima faza, drumarii vor interveni pentru redarea circulatiei pe sectorul dintre Berbesti si Copaceni, pe o lungime de 10 kilometri.Se va defrisa vegetatia (care ... citește toată știrea