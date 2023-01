Drumurile de exploatare agricola din Orlesti, modernizare cu fonduri prin PNDR

Administratia publica din comuna Orlesti are planuri mari pentru anul 2023. Una din investitiile ce se va realiza cu certitudine este "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Orlesti, judetul Valcea" , proiect ce a fost aprobat pentru finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala. La ultima sedinta a Consiliului Local, ce a avut loc in data de 13 ianuarie 2023, s-a probat proiectul tehnic, indicatorii tehnico-economici actualizati si devizul general actualizat pentru acest ... citeste toata stirea