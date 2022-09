Duminica, pe strazile judetului: beti, drogati, fara permis!

Trei soferi s-au ales cu dosare penale ieri, 25 septembrie 2022, dupa ce au comis infractiuni in trafic. Politistii rutieri din Valcea au constatat ca acesti circulau fara permis, respectiv sub influenta alcoolului sau sub influenta substantelor interzise. Pentru ca au pus in pericol siguranta l tragicului rutier, cel mai probabil ei vor raspunde in fata instantei.Astfel, unul dintre cei trei soferi a fost depistat de politistii din cadrul Politiei Orasului Horezu. Este vorba despre un barbat ... citeste toata stirea