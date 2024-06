Dumitru PEARCU este candidatul PSD pentru Primaria Tomsani

"Dragi locuitori ai conunei Tomsani,Cred ca experienta mea in administratia publica s-a vazut in anii in care am fost primarul comunei. Am realizat foarte multe proiecte atat in infrastructura, educatie, sanatate, cat si in cultura si in sport. Imi doresc ca in anii ce urmeaza sa crestem nivelul de trai al tuturor locuitorilor din comuna. Cu buna credinta, alaturi de echipa mea ne propunem sa fim mereu atenti la nevoile si dorintele dumneavoastra", a transmis Dumitru PEARCU, candidatul PSD ... citește toată știrea