DUPA 13 ANI, un valcean a fost trimis in judecata pentru piraterie informatica savarsita in judetul Arges!

In data de 13 februarie 2024, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de reproducere neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna, conform art. 195 din Legea nr. 8/1996."Din ... citește toată știrea