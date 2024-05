Dupa aproximativ patru ore, s-a reluat circulatia pe Valea Oltului! Haideti cu autostrada, ca imbatranim asteptand pe DN 7!!!

Accidentul produs in aceasta dimineata pe DN 7 la limita administrativa dintre Calimanesti si Brezoi (Detalii AICI) a provocat, inevitabil, formarea cozilor lungi de masini, pe ambele sensuri de mers. In primele trei ore de la producerea accidentului, circulatia a fost blocata. De la aproximativ ora 07.30, s-a circulat alternativ. Intr-un final, in jurul orei 08.30, circulatia rutiera a fost reluata pe ambele sensuri de mers. Deci, cei mai ghinionisti soferi, care au ajuns in acea zona la ... citește toată știrea