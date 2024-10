E MULT!? Politistii valceni au confiscat o tona de peste braconat in primele noua luni ale anului. 33 de DOSARE PENALE

In primele noua luni ale anului 2024, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea au fost inregistrate 33 de dosare penale si solutionate 22, in care au fost cercetati 25 de suspecti pentru infractiuni de braconaj piscicol.Conform datelor furnizate de Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative, in cursul perioadei analizate, la nivelul IPJ Valcea s-au executat 57 de controale, in vederea prevenirii si combaterii incalcarii prevederilor legislatiei in vigoare, din ... citește toată știrea