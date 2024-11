Echipament medical de ultima generatie, pentru Sectia Obstetrica si Ginecologie de la SJU Valcea

La Maternitatea din Ramnicu Valcea, care face parte din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Valcea, a fost adus un nou echipament medical de ultima generatie. Este vorba despre un videocolposcop de inalta performanta, care este util in screeningul leziunilor precanceroase si a cancerului de col uterin. Despre aceste noi achizitii, Constantin Radulescu, presedintele Consiliului Judetean Valcea, a oferit mai multe informatii, in urma vizitei pe care, in data de 27 noiembrie 2024, a efectuat-o ... citește toată știrea