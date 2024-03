Ei sunt strainii care au adus marfa de contrabanda in judet! Politia i-a prins pentru ca soferul a depasit neregulamentar

Politistii din cadrul Serviciului Rutier Valcea, impreuna cu politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au confiscate 5.600 de tigarete, detinute fara documente legale de proveninenta."La data 14 martie 2024, politistii au oprit pentru control, o autoutilitara, in comuna Golesti, pe Drumul National 7, condusa de un barbat in varsta de 34 de ani, cetatean bulgar. In aceasta se aflau inca sapte ... citește toată știrea