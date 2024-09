El este IT-istul din Horezu care i-a dat pe spate pe juratii de la MasterChef. Le-a gatit...

Editie de vis a concursului MasterChef (sezonul 9) pentru un programator din Horezu! Se numeste Cristian Usurelu, are 32 de ani, este originar din orasul Horezu, judetul Valcea, iar acum locuieste in Bucuresti. Nu este bucatar profesionist, dar are o mare pasiune pentru aceasta... arta.El a gatit un preparat simplu, un pui tras in tigaie, cu piure de morcov si un sos... senzational. Cel putin daca este sa ii credem pe cei trei "jurati", ca noi nu am gustat! Chefii au fost atat de incantati de ... citește toată știrea