EL ESTE VALCEANUL care a dat doua spargeri in decurs de cateva ore. Acum are timp sa se linisteasca

In dupa-amiaza de 23 martie 2024, in jurul orei 18.00, politistii din Ramnicu Valcea au fost sesizati de reprezentantul unui magazin cu privire la faptul ca un barbat a sustras din casa de marcat a societatii o suma de bani. In momentul in care a fost surprins de o angajata, hotul ar fi impins-o pentru a-si asigura scaparea."In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie, iar in urma cercetarilor au stabilit identitatea unui barbat de 36 de ani, ... citește toată știrea