Evaziune fiscala. Firma de constructii, cercetata pentru un prejudiciu de peste 780.000 de lei adus statului VIDEO

O firma de constructii din Valcea care a facut ilegalitati in urma cu un deceniu si reprezentantii sai se afla in centrul unei anchete de evaziune fiscala in cadrul careia s-au demarat perchezitii in doua judete. La primele ore ale diminetii de 2 februarie, locuintele a trei persoane si sediul social unei firme din judetele Valcea si Prahova au fost luate cu asalt de politistii de la Interventii Speciale si colegii lor din cadrul serviciilor de investigare a criminalitatii economice. ... citeste toata stirea