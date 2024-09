EVENIMENT. 26 de ani de la infiintarea unitatilor SMURD in Ramnic, Dragasani si Brezoi. SMURD Gradistea, Govora si Maciuca au fost infiintate ulterior

In data de 26 septembrie 2008, primele trei ambulante au fost date in folosinta chiar in ziua infiintarii serviciului SMURD in judetul Valcea. Acestea au deservit zonele de interventie aferente Detasamentului de Pompieri Ramnicu Valcea, Detasamentului de Pompieri Dragasani si Statiei de Pompieri Brezoi (acestea au devenit operative la ora 20.00).Ulterior, pe harta raioanelor de interventie au mai fost infiintate trei puncte de acordare a primului ajutor calificat, fiind operationalizate SMURD ... citește toată știrea