EXAMENUL TEORETIC pentru obtinerea permisului de conducere se va putea sustine oriunde in tara

Zilele trecute, deputatii au adoptat un proiect de lege care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere sa se poata sustine oriunde in tara, nu numai in localitatile de domiciliu ale candidatilor. Aceasta lege modifica si completeaza OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice care vizeaza in principal reducerea timpului de asteptare de la promovarea examenului teoretic pana la participarea la examenul practic de obtinere a permisului de conducere. Se ofera ... citește toată știrea