Exclusiv! Documentul care a distrus cererile Parchetului in dosarul Schell

Instanta de apel in cazul masurii controlului judiciar, care prevedea suspendarea din functie pentru 60 de zile a primarului de la Brezoi, Robert Schell, a decis ca acesta sa nu fie atins de acest "blocaj". Concret, pe 9 octombrie 2024, in Camera de Consiliu a Tribunalului Valcea - Sectia Penala, s-a decis ca masura controlului judiciar, luata la fond cu cateva zile inainte, sa fie anulata, implicit Schell sa isi reia atributiile de primar. Odata cu el, in aceeasi cauza, a fost judecata si ...