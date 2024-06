Exemplu de "ASA NU!" pe drumurile judetului! Cazul soferului-impostor de la Valea Mare

Politistii din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Maciuca au depistat un autoturism, pe Drumul Comunal 70, pe raza comunei Valea Mare, la volanul caruia se afla un barbat domiciliat in aceesi localitate. In urma verificarilor specifice efectuate, politistii au stabilit ca barbatul in cauza nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Incidentul s-a petrecut luni, 25 iunie 2024, in jurul orei 10.30.Totodata, conducatorul auto a fost verificat cu aparatul ... citește toată știrea