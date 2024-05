FABULOS! Cel mai varstnic om din Romania traieste in Galicea. Administratia locala l-a premiat astazi, de ziua lui!

Despre povestea de viata a veteranului Ilie Ciocan din satul Bratia Vale al comunei Galicea v-am mai vorbit in alte randuri prin intermediul ziarului nostru. El s-a nascut in data de 28 mai 1913. Cu voia lui Dumnezeu, astazi, 28 mai 2024, Ilie Ciocan a implinit incredibila varsta de 111 ani! Ca situare in timp, Ilie Ciocan s-a nascut la un an si sase saptamani dupa scufundarea Titanicului, pe vremea in care Carol I inca era Regele Romaniei, iar Primul Razboi Mondial nu incepuse. Stim, suna ... citește toată știrea