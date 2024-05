Faliment politic la Forta Dreptei Valcea. Candidaturi, in douazeci de localitati

Pana la analiza, iata faptele! Forta Dreptei (FD) Valcea a depus candidaturi pentru primari si consilieri locali in Dragasani, Olanesti, Ocnele Mari, Babeni, Bujoreni, Francesti, Lalosu, Ladesti, Lapusata, Mihaesti, Orlesti, Popesti, Racovita, Scundu, Stanesti, Tetoiu, Vladesti, Voineasa, Zatreni si Nicolae Balcescu. In total, 20 de localitati. A mai depus doar pentru consiliul local in alte opt localitati: Ramnicu Valcea, Prundeni, Creteni, Livezi Pausesti-Maglasi, Stroesti, Rosiile si Livezi. ... citește toată știrea