Fara permis, beat mort... dar tot s-a urcat la volan! VEZI unde s-a intamplat

In cursul noptii de 19 spre 20 ianuarie 2025, in jurul orei 01.30, politistii Sectiei nr. 7 Politie Rurala Maldaresti, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pentru cresterea sigurantei rutiere, au depistat un localnic in varsta de 34 de ani care conducea un autoturism pe Drumul Comunal 153, pe raza comunei Tomsani. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca barbatul in cauza nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de ... citește toată știrea