Felix Bojan (foto 1) se intoarce la Valcea. Si nu oricum, ci cu pretentii de politician si candidat. Foarte bine! In fond, de ce sa nu fie fauna locala politico - administrativa mai exotica? Personaje ca el sau ca alt afacerist, Vincentiu Mocanu, fac din asezata si aproape plictisitoarea scena politica un fel de show cu starlete. Nu neaparat circ, dar, in orice caz, un balci. Bojan vrea sa candideze la presedintia Consiliului Judetean din parte unui partid care are nevoie de bani si n-are ... citeste toata stirea