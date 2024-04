FEMEIA care a murit in barajul din nordul judetului avea doar 32 de ani

Asa dupa cum v-am anuntat si in urma cu cateva ore, detalii AICI, astazi, 9 aprilie 2024, in jurul pranzului, pompierii valceni, beneficiind de sprijin specializat din partea ISU Gorj si ISU Cluj, au descoperit cadavrul femeii despre care se presupunea, inca de la finalul lunii martie, ca s-a inecat in apele barajului de pe Olt de la Gura Lotrului (pe raza orasului Brezoi). Din pacate, ceea ce se presupunea a se fi intamplat s-a confirmat prin gasirea cadavrului: femeia era decedata in apele ... citește toată știrea