FEMEIA UCISA astazi avea 32 de ani. Cumnatul ei este presupusul criminal. Vecinii spun ca in gospodarie locuiau mai multe persoane si nu inteleg cum s-a putut produce tragedia

Detalii AICIdespre drama din comuna valceana Pausesti Maglasi.Vin noi informatii despre tragedia care s-a produs astazi, 22 septembrie 2024, in judetul Valcea. Un barbat in varsta de 39 de ani, care avea ordin de restrictie de a nu se apropia de femeia in varsta de 32 de ani (care ii era si cumnata), a ucis-o pe aceasta, iar apoi s-a spanzurat. ... citește toată știrea