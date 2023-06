Nu mai putin de trei substante interzise ar fi consumat o soferita din Ialomita, care a fost oprita in trafic la Valcea, pentru un control de rutina. Incidentul a avut loc ieri, de 26 iunie a.c., la ora 18:43, pe DN 67, in localitatea Costesti, judetul Valcea, politistii valceni constatand ca femeia conducea un autoturism sub influenta unor substante psihoactive."In urma testarii cu aparatul drug test, a rezultat o ... citeste toata stirea