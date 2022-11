Interventie a angajatilor ISU Valcea azi, 12 noiembrie 2022, in jurul orei 11.30, in cartierul Traian al municipiului Ramnicu Valcea. Pompierii militari au fost solicitati pentru deblocarea usii unui apartament, situat la etajul 3 al unul bloc de locuinte, acolo unde se afla o femeie despre care rudele si vecinii nu mai stiau nimic. Pentru accesul in locuinta, s-a actionat cu ajutorul ... citeste toata stirea