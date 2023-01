Politistii din cadrul IPJ Valcea, coordonati de procurori, au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei batrane ce a fost gasita moarta in aceasta dimineata de miercuri, 4 ianuarie 2023, in raul Cheia, in zona Pausesti Maglasi.Din primele verificari efectuate, persoana in cauza a fost identificata ... citeste toata stirea