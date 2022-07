Fenomene extreme in Valcea: turla unei biserici si un stalp de electricitate, puse la pamant si o barca rasturnata pe Olt VIDEO

Sambata, 2 iulie, in judetul Valcea primele incidente cauzate de vremea extrema au avariat reteaua de electricitate din doua localitati, o biserica si au fost la un pas sa se finalizeze si pierderi de vieti omenesti. In primul caz, din cauza vantului puternic, un stalp de lemn, din reteaua de distributie a energiei electrice, a fost pus la pamant blocand circulatia pe o strada (Topolog) din Ramnicu Valcea. Apoi, in zona de sud a judetului, acoperisul turla al Manastirii Serbanesti - Morunglavu ... citeste toata stirea