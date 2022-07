Culele Duca si Greceanu, locul in care legendele se imbina cu istoria, un loc mirific ce merita sa fie adus in atentia publicului larg. Tocmai de aceea, Consiliul Judetean Valcea si Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Valcea organizeaza un eveniment aparte, ce are menirea de a readuce la viata culele de la Maldaresti.Astfel, anul acesta va avea loc prima editie a Festivalului "Fii ... citeste toata stirea