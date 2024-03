FESTIVITATE la Dragasani. Viitorii jandarmi depun juramantul

Vineri, 15 martie 2024, incepand cu ora 11.00, pe platoul Scolii de la Dragasani se va desfasura ceremonialul depunerii Juramantului militar. Evenimentul va consacra public angajamentul celor 327 de elevi de a fi in slujba intereselor tarii, de a-si situa destinul sub semnul datoriei fata de Patrie. Tinerii elevi reprezinta cea de-a 38-a serie a Scolii de la Dragasani, institutie de invatamant militar cu o bogata traditie. Ei au sustinut concursul de admitere in perioada 18 octombrie 2023 - 8 ... citește toată știrea