Fetita de zece ani din Valcea, accidentata mortal pe Valea Oltului de un sofer sibian

Traficul pe Valea Oltului, in judetul Valcea, a fost blocat mai bine de o ora duminica dupa-amiaza, 17 iulie, in urma unui accident rutier in care un copil si-a pierdut viata. Evenimentul s-a produs la km 221+100 m, al DN 7 / E 81, in dreptul localitatii Racovita. O copila care a traversat strada printr-un loc nepermis a fost acrosata de o masina. Politistii rutieri au oprit intreaga circulatie intre Valcea si Sibiu pentru a cerceta modul in care s-a produs accidentul. Potrivit informatiilor ... citeste toata stirea