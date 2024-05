Fetita disparuta a fost gasita astazi, la sute de kilometri de casa!

In Sambata Mare, o fetita in varsta de 12 ani, din comuna Prundeni, a fost data disparuta. Detalii AICI. Politistii Sectiei Prundeni, sprijiniti de autoritatile locale, precum si de rude ale fetitei si cetateni din localitate au inceput cautarile. Din pacate, acestea au ramas fara rezultate. Abia in a doua zi de Pasti (adica, luni, 6 mai 2024), cercetari politienesti specifice, bazate pe cooperarea intre Inspectoratele de politie din tara, au condus la finalul sperat al operatiunilor de ... citește toată știrea