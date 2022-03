"FII AVOCAT IN SCOALA TA!"Proiect de responsabilitate sociala implementat de Uniunea Barourilor din Romania si Baroul Valcea"Daca vom investi in cultura juridica, in 20-30 de ani vom avea solutia la problemele actuale. Ridicarea nivelului de cultura juridica si statala a cetateanului este singura solutie pentru a determina echilibrul dintre cele trei puteri in stat".Prof. Univ. Dr. Av. Traian BriciuIn perioada 15 martie-15 iunie 2022, Baroul Valcea in parteneriat institutional cu ... citeste toata stirea