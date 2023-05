Pe 27 aprilie a.c. a fost lansata o lucrare de mare anvergura pentru cultura locala: volumul al treilea din Enciclopedia judetului Valcea. Doar la acest volum au scris si corectat peste cincizeci de persoane. Cele trei volume care alcatuiesc Enciclopedia au aparut sub egida Forumului Cultural al Ramnicului. Primul, lansat in 2010 vizeaza o privire ampla, in ansamblu a judetului, netrecandu-se la fiecare localitate in parte. Volumul al doilea, lansat in 2012 a structurat in cele mai mici detalii ... citeste toata stirea