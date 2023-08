Situatia de la CET Govora a dat nastere unor adevarate controverse in ultimele zile. In timp ce unii politicieni canta prohodul centralei de termoficare si creaza panica in randul populatie, Consiliul Judetean Valcea anunta investitii de anvergura pe Platforma. Este vorba despre un proiect imens ce consta in construirea unei unitati de producere a energiei care va inlocui actuala centrala bazata pe carbune cu o centrala de cogenerare pe gaz natural proiectata sa livreze integral energia termica ... citeste toata stirea