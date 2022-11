FLAGRANT intr-o SECEsIE de POLIEsIE din VALCEA. Patron din Arges, retinut dupa ce a incercat mituirea a doi politisti

Patronul unei firme de panificatie din Curtea de Arges a fost retinut la Valcea dupa ce a incercat sa de spaga la doi politisti. Totul a inceput in comuna valceana Fartatesti, in data de 12 noiembrie 2022, cand agentul de politie din cadrul IPJ Valcea a surprins un angajat al societatii in timp ce vindea produse de panificatie fara documente. Atunci a intrat in actiune patronul, care a crezut ca poate rezolva intreaga problema creata cu o "mica recompensa" (oare in Arges tot asa proceda?). El ... citeste toata stirea