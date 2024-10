Florin Maracine a depus juramantul. Cetatenii din Galicea au ales continuarea dezvoltarii comunei lor

Unul dintre primarii din Valcea care, in legislatura 2020/2024, a fost serios si s-a zbatut pentru implementarea cat mai multor proiecte in localitatea pe care a manageriat-o a fost Alexandru Florin Maracine. Edilul-sef a fost reales de locuitorii din Galicea si, cu sprijinul Consiliului Local, este pregatit pentru un nou mandat de primar in care va implementa proiecte pentru continuarea modernizarii localitatii pe care o manageriaza.Iata care sunt obiectivele primarului Florin Maracine ... citește toată știrea